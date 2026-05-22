Gülün başkenti olarak bilinen Isparta’da gül hasadı sezonu başladı. Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde bulunan bereketli gül bahçelerinde üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara girerek hasada “Bismillah” dedi.

Mis kokulu güllerin toplanmaya başlamasıyla birlikte bölgede yoğun mesai başlarken, üreticiler bu yıl da verimli bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Isparta ekonomisi ve gül yağı üretimi açısından büyük önem taşıyan hasat döneminin önümüzdeki günlerde kent genelinde hız kazanması bekleniyor.



