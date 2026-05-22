KÜLTÜR SİTESİ ALARM VERİYOR: ESNAFTAN BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’E "ACİL YIKIM" ÇAĞRISI

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından yıkım kararı alınan Kültür Sitesi, tehlike saçmaya devam ediyor. Dökülen fayanslar ve kopan beton parçaları nedeniyle korku dolu anlar yaşayan bölge esnafı ve vatandaşlar, olası bir faciadan önce yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

ISPARTA - Yıllarca Isparta halkına hizmet veren ancak zamanla yıpranarak miadını dolduran Kültür Sitesi, artık sadece atıl ve eski bir bina olmaktan çıktı; can güvenliğini tehdit eden ciddi bir tehlike noktasına dönüştü.

Bina cephesinden dökülen fayanslar ve yüksekten koparak yaya yoluna düşen beton parçaları, bölgeden geçen vatandaşlar ve çevrede faaliyet göstermeye çalışan esnaf için büyük bir risk oluşturuyor. Her an başlarına bir şey düşeceği endişesiyle dükkanlarını açtıklarını belirten bölge esnafı, alınan yıkım kararının bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor.

"Düşen Parçalar Ciddi Bir Risk Oluşturuyor"

Korku ve tedirginlik içinde yetkililere seslenen site esnafı, durumu şu sözlerle özetledi:

"Burası artık can güvenliğimizi tehdit ediyor. Binadan sürekli bir şeyler kopup düşüyor. Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen burası için zaten bir yıkım kararı aldı. Bizim tek isteğimiz, madem yıkılacak, bu işlemin bir an evvel, kimsenin canı yanmadan yapılmasıdır. Çünkü düşen parçalar hepimiz için, hem bizim hem de yoldan geçen vatandaşlar için çok ciddi bir risk oluşturuyor."

Gözler Belediyede

Vatandaşlar ve esnaf, olası bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadan önce Kültür Sitesi'nin etrafında daha geniş güvenlik önlemlerinin alınmasını ve yıkım ekiplerinin bir an önce bölgeye sevk edilmesini bekliyor. Gözler şimdi Isparta Belediyesi'nin atacağı acil adımlara çevrilmiş durumda.



