Son Dakika:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu.

"Türkiye, bugün dünden daha güçlüdür. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır. Seçimlere katılan ve tercihini yansıtan 54 milyondan fazla vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören 27 milyon 835 bin vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Umudunu Türkiye'nin yükselişine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz."Bu son dakika haberidir.