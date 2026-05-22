Isparta'da 7 Şüpheli Tutuklandı

7 Şüpheli Tutuklandı
Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden “yedek oto parça” siparişi yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.
Isparta merkezli yürütülen çalışma kapsamında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli ve Osmaniye illerinde 18 Mayıs 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Mayıs 2026 tarihinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Operasyon kapsamında toplam 20 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı öğrenildi.