Isparta'da Kurban Bayramı’nda Açık Olacak Fırınlar Belli Oldu 2026

Kurban Bayramı’nda Açık Olacak Fırınlar Belli Oldu
Isparta’da Kurban Bayramı boyunca vatandaşların ekmek ihtiyacının kesintisiz karşılanabilmesi amacıyla nöbetçi fırın uygulaması hayata geçirildi. Isparta Fırıncılar Odası tarafından yayımlanan listede, 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında hizmet verecek fırınlar tek tek duyuruldu.
Bayram süresince kent genelinde belirlenen fırınlar dönüşümlü olarak açık kalacak. Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını listedeki nöbetçi işletmelerden karşılayabilecek.
1. Gün - 27 Mayıs 2026
- Gül Ekmek Teknesi
- Gülcü Fırını
- Gevrekler Taş Fırın
- Soylular Taş Fırın Unlu Mamulleri
- Gülistan Taşfırın
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
2. Gün - 28 Mayıs 2026
- Yedişehitler Ekmek Fırını
- Gül Ekmek Teknesi
- Gülcü Fırını
- Gevrekler Taş Fırın
- Soylular Taş Fırın Unlu Mamulleri
- Gülistan Taşfırın
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
- Aksu Ekmek Fırını
Fırıncılar Odası yetkilileri, bayram boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına nöbetçi sisteminin uygulanacağını belirtirken, vatandaşların listedeki günlere dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.