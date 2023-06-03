Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden Son Dakika Operasyonu: 14 Kilogram Eroin ve Büyük Miktarda Nakit Para Ele GeçirildiIsparta genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde nakli ve sevkiyatına yönelik başarılı bir müdahale gerçekleştirildi. 02.06.2023 tarihinde yapılan operasyonda, (1) araçta (2) şüpheli şahıs yakalandı.Yapılan aramalarda, şüphelilerin aracında toplamda 14 kilo 588 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği düşünülen 47 bin 120 TL ve 710 EURO nakit para da bulundu.Yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılarak mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen şüpheliler, cezaevine teslim edildi.Kamuoyuna duyurulur.