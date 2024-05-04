Nisan Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu!

Nisan ayında en çok para harcanan ürünlerin fiyat değişimleri hakkında bilgiler verildi. En dikkat çeken nokta, kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe yaşanan yüzde 34,24'lük fiyat artışı oldu. Diğer yandan, sebzelerde (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 8,28'lik fiyat düşüşü gözlendi.

TÜİK verilerine göre, kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 17,69 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 13,57 ile kümes hayvanları eti izledi. Nisan ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında taze meyveler, sigaralar ve kuzu eti yer aldı.

Fiyatı en fazla düşen kategoriler ise sebzeler (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, margarin ve makarna çeşitleri oldu. Bu veriler, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ve harcamalarını şekillendirirken, ekonomik durum hakkında da önemli ipuçları sunmaktadır.