Bakan açıkladı: İhbar Edenlere Ödül!

Vergi Kaçakçılarını İhbar Edenlere Ödül!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılarını ihbar eden vatandaşları ödüllendirmeye devam ediyor. Geçen yıl, vergi kaçakçılığını ihbar eden 176 kişiye toplamda 14,8 milyon liralık ihbar ödemesi yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, kayıt dışı ekonomi, birçok ülkenin karşı karşıya olduğu bir sorun haline geldi. Bu sorunun azaltılması, ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok faktörün uzun vadede iyileştirilmesine katkı sağlıyor.

Vergi kaçakçılığının tespitinde vatandaşların ihbarları önemli bir rol oynuyor. Gerçek ihbarlarda bulunan vatandaşlar teşvik ediliyor ve destekleniyor. Geçen yıl, vergi kaçakçılığını ihbar edenlerin sayısı 176 olarak kaydedildi.

Geçen yıl, ihbarı doğrulanan kişilere kesinleşen verginin bir kısmını alırken, ihbarda bulunanlara toplamda 14 milyon 832 bin 566 lira ikramiye ödendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından son beş yılda toplamda 1340 kişiye 63 milyon 543 bin 559 lira ikramiye ödendi. İhbar ikramiyesi, ihbarcının vergi kaçağı hakkında verdiği bilgilerin doğruluğuna bağlı olarak tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10'u üzerinden hesaplanıyor.

İhbar ikramiyesinin bir kısmı genellikle başvuru sahibine peşin olarak ödenirken, geri kalan kısım vergi kaçağından elde edilen gelirlerden karşılanıyor. Bu sayede vergi kaçakçılığıyla mücadelede vatandaşlarımızın katılımı teşvik ediliyor ve vergi kayıplarının önlenmesine yardımcı olunuyor.