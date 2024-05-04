Dolandırıcılar IBAN Numarasıyla Hapse Soktu! Banka Hesabı Olanlar Dikkat Edin

Konya'da bir vatandaş, arkadaşına IBAN numarasını verdi ve sonuç olarak hapse girdi. Mustafa Ergin, hesabını arkadaşına kullandırdığı için hüküm giydi. Arkadaşının dolandırıcılık şebekesine dahil olduğunu bilmeyen Ergin, şimdi 10 yıl hapis cezası bekliyor.

Dolandırıcılara karşı uyarıda bulunan Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, insanların banka hesaplarını kullanarak kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlara alet olabileceğine dikkat çekiyor. Akman, bu tür durumlarla karşılaşıldığında en yakın karakola başvurulması gerektiğini öneriyor.