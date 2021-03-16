Isparta Fatih İlkokulu öğretmeni Fadime Atalay Yakar, Mehmet Tönge İlkokulu öğretmeni Emrah Demir, Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu öğretmeni Ufuk Sivrikaya ile birlikte ilimiz Fatih İlkokulu, Mehmet Tönge İlkokulu, Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu 2. Sınıf Öğrencileri salgın döneminde tüm gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına minnettarlıklarını anlatan mektuplar , şiirler yazıp, resimler çizmişler. Yaptıkları çalışmalarla hastanemize ziyarette bulunan konuklarımızı Başhekimimiz Uzm.Dr.F. Ruşen KESKİN makamında ağırladı. Bizleri unutmayan minik dostlarımıza teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz.ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ