Isparta Eğitim Akademisinin bu haftaki konuğu ulusal ve uluslararası alanda pek çok projeyi başarıyla yürütmüş Ayçin Ünal öğretmenimizdi. Eğitimde Teknoloji ve Web 2.0 Araçları üzerine 2 saate yakın atölye çalışması şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe öğretmenlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Çalışmada öğrenme yönetim sistemleri, animasyon, simülasyon, gökyüzü cebimde, telefonumdaki laboratuvar, ölçme değerlendirme, ekran kaydetme, ebeveyn denetim uygulamaları, beyin fırtınası uygulamaları konuları ele alındı. Programa katılan İl Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ, Ayçin Ünal Öğretmenimize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür etti.ISPARTA MEM