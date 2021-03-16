18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI

TARİH : 18 Mart 2021 Perşembe YER : Şehitlik – Karaağaç Mahallesi SAAT : 09.30

PROGRAM

* Tören Programının Arz Edilmesi * Çelenklerin Şehitlik’ teki Anıta Sunulması - Valilik - Türk Silahlı Kuvvetleri - Belediye Başkanlığı - Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanlığı * Saygı Duruşu ve Saygı Atışının Yapılması * İstiklal Marşımızın Söylenmesi * Şehitlik Özel Defterinin Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU Tarafından İmzalanması * Şehit Mezarlarının Ziyaret Edilmesi ve Karanfil (Kırmızı-Beyaz) Sunulması * Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanlığını ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanlığını Ziyaret ve İkram

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GENEL ESASLAR VE HÜKÜMLER

Aile Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce hayata geçirilenkapsamında, 18 Mart 2021 tarihinde Çanakkale İli’nde düzenlenecek Programa götürülecek olan Bayrağımızın Burdur İli’nden İlimize Teslim Töreni düzenlenecektir.Valilik MakamıTürk Bayrağımız; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale İli’ne götürülmek üzere yola çıkacaktır.Tüm Şehitlerimiz için Cuma Namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulacaktır.Ulu Cami18 Mart 2021 Perşembe Günü Şehitler Günü münasebetiyle; Resmi daireler, askeri binalar, kışlalar ve okullar Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri ile donatılacaktır.Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.