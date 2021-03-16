18 Mart Şehitler Günü nedeniyle düzenlenen Anma Törenine katılımlarınızı dilerim.
Ömer SEYMENOĞLU
Isparta Valisi
18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI
|TARİH
|:
|18 Mart 2021 Perşembe
|YER
|:
|Şehitlik – Karaağaç Mahallesi
|SAAT
|:
|09.30
PROGRAM
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|Tören Programının Arz Edilmesi
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|Çelenklerin Şehitlik’ teki Anıta Sunulması
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|Valilik
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|Türk Silahlı Kuvvetleri
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|Belediye Başkanlığı
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|Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanlığı
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|Saygı Duruşu ve Saygı Atışının Yapılması
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|İstiklal Marşımızın Söylenmesi
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|Şehitlik Özel Defterinin Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU Tarafından İmzalanması
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|Şehit Mezarlarının Ziyaret Edilmesi ve Karanfil (Kırmızı-Beyaz) Sunulması
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|Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanlığını ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanlığını Ziyaret ve İkram
DİĞER ETKİNLİKLER
05 Mart 2021 Cuma
Aile Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak Etkinliği” kapsamında, 18 Mart 2021 tarihinde Çanakkale İli’nde düzenlenecek Programa götürülecek olan Bayrağımızın Burdur İli’nden İlimize Teslim Töreni düzenlenecektir.
Yer: Valilik Makamı
17 Mart 2021 Çarşamba
Türk Bayrağımız; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale İli’ne götürülmek üzere yola çıkacaktır.
19 Mart 2021 Cuma
Tüm Şehitlerimiz için Cuma Namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulacaktır.
Yer: Ulu Cami
GENEL ESASLAR VE HÜKÜMLER
1- 18 Mart 2021 Perşembe Günü Şehitler Günü münasebetiyle; Resmi daireler, askeri binalar, kışlalar ve okullar Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri ile donatılacaktır.
2- Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.
Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.
İL ANMA KOMİTESİ