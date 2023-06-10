Isparta'da uluslararası bir organizasyon gerçekleşiyor. Isparta Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde, CEI1*, CEI2* ve Türkiye'de ilk kez düzenlenecek CEI3* (160 km) Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, 10-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu heyecan verici yarışlara katılacak tüm sporculara ve atlara başarılar diliyoruz. Ayrıca, tüm spor severleri bu yarışlara davet ediyoruz. Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.Isparta'da düzenlenecek uluslararası atlı dayanıklılık yarışmaları için heyecan dorukta! Isparta Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşecek olan CEI1*, CEI2* ve Türkiye'nin ilk CEI3* (160 km) yarışları, 10-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Tüm sporculara başarılar diler, spor severleri bu benzersiz etkinliğe katılmaya davet ederiz.