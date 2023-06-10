Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da bir araya gelecek. Bu süreç, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için önemli bir adım olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Şu anda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10.008 lira olarak belirlenmiş durumda. Vergiler ve kesintiler düştüğünde ise net 8.506,80 lira olarak uygulanıyor.

Bir işverenin bir işçi için asgari ücreti karşılaması toplamda 11.759,40 lira tutuyor. Bu rakamın 10.008 lirası brüt asgari ücreti, 1.551,24 lirası sosyal güvenlik primini ve 200,16 lirası işveren işsizlik sigorta fonunu temsil ediyor.

Asgari ücretin belirlenmesi, çalışanların geçimini sağlaması, sosyal hayatlarını düzenlemesi ve ekonomik denge açısından büyük bir öneme sahiptir. Sonucun herkesin lehine olmasını umuyoruz.