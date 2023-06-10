Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda (ASKF) yönetim değişikliği gerçekleşti. Yapılan 15. Seçimli Genel Kurul'da Nurettin Akgül yeni başkan seçildi. Kongre, Milli Egemenlik Spor Kompleksi ASKF salonunda gerçekleştirildi ve 34 delegenin katılımıyla yapıldı. Başkan Erhan Oturak, açılış konuşmasında federasyonun geçmiş dönemdeki çalışmalarını anlattı ve birlik ve beraberliğin sağlandığını vurguladı. Kongre sürecinde divan oluşturuldu ve yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve tahmini bütçe kabul edildi. Yapılan tüzük değişikliklerinin ardından Nurettin Akgül başkanlığında tek listeyle seçimlere geçildi. Isparta ASKF yönetim kurulu ve diğer kurullar belirlendi. Bu yeni dönemle birlikte Isparta ASKF'nin çalışmaları başlayacak.