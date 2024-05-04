Isparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonlarıyla İlgili Kamuoyu Açıklaması

Isparta'da Kutlubey Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edilmiş, bu nedenle kumar oynayan 2 kişiye 12.850 TL para cezası uygulanmış ve kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, fuhuş yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenlenmiş, bu adresler kapatılarak 360 gün mühürlenmiştir. 4 adreste fuhuş yapan 8 kişiye toplamda 104.960 TL para cezası uygulanmıştır.
Ayrıca, il genelinde faaliyet gösteren 322 işyeri denetlenmiş ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren 7 işyerine işlem yapılmıştır.
Denetimlerin, 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiği ve karşılaşılan olumsuzluklarda gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı kamuoyuna bildirilmiştir.
Ayrıca, il genelinde faaliyet gösteren 322 işyeri denetlenmiş ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren 7 işyerine işlem yapılmıştır.
Denetimlerin, 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiği ve karşılaşılan olumsuzluklarda gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı kamuoyuna bildirilmiştir.