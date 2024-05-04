Isparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonlarıyla İlgili Kamuoyu Açıklaması

Isparta'da Kutlubey Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edilmiş, bu nedenle kumar oynayan 2 kişiye 12.850 TL para cezası uygulanmış ve kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, fuhuş yapıldığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenlenmiş, bu adresler kapatılarak 360 gün mühürlenmiştir. 4 adreste fuhuş yapan 8 kişiye toplamda 104.960 TL para cezası uygulanmıştır.Ayrıca, il genelinde faaliyet gösteren 322 işyeri denetlenmiş ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren 7 işyerine işlem yapılmıştır.Denetimlerin, 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiği ve karşılaşılan olumsuzluklarda gerekli adli ve idari işlemlerin yapıldığı kamuoyuna bildirilmiştir.