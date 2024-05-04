Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Kaçakçılık Operasyonu: Sahte Alkol Ele Geçirildi

Isparta'da halkın sağlığı ve güvenliği için vergi kaçakçılığını engellemek amacıyla yapılan çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 25.04.2024 tarihinde yapılan çalışmalarda, sahte alkol ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen ikamet aramasında toplam 105 litre sahte alkol ele geçirildi. Bu suç unsuruyla ilişkili olarak, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla çalıştıklarını ve her türlü suç ve suçludan korumak için sahada etkin bir şekilde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Kamuoyuna duyurulur.