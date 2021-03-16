Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, iki farklı grubun Şarkikaraağaç ilçe merkezi ve köylerinde izinsiz kazı yaptığı ve ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi alınmıştır.Adli makamlarla koordineli olarak: 14-15 Mart 2021 tarihlerinde icra edilen iki ayrı operasyon neticesinde; (8) şüpheli kazı yaptıkları esnada yakalanmış olup yapılan aramalarda (35) adet metal obje, (1) adet metal yüzük, (1) adet kadeh, (1) adet oluklu kama, (2) adet dürbün, (3) adet av tüfeği, (2) adet kuru sıkı tabanca ile (47) adet muhtelif çapta fişek ve (3) adet dedektör ele geçirilmiştir.Ele geçen tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulmuş, şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır.Isparta il Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumava yönelik faaliyetlerim kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.