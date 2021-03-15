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HABER: 81 İL İÇİN ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI

HABER: 81 İL İÇİN ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI
ISPARTA
G.Tarihi: 15.03.2021 20:58
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Isparta Düğün Salonları
Son dakika... Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan 81 il için alınan kararı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili, 'Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık.' dedi. Erdoğan ayrıca bugün itibarıyla yapılan aşı sayısının 11 milyon 500 bine ulaştığı bilgisini aktardı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat sürdü. Salgındaki son tabloya göre alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
Türkiye'yi demokrasi ve ekonomi alanlarında dünyanın en iyi ülkeleri arasına sokmaya çıktığımız yolda 18 yılı geride bıraktık. Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ticarete kadar hep bu mücadeleyi yürüttük. Cumhuriyet tarihinde yapılanları 5'e 10'a katlayarak bugüne getirdik. Son 7-8 yıldır ülkemizin önünden eksilmeyen siyasi ekonomik tuzaklar, büyük ve güçlü Türkiye'nin önemini tekrar tekrar bize göstermiştir. Türkiye'yi eskiden olduğu gibi tekrar içine kapatarak, enerjisini boşa harcayamaya çalışan bir durum olduğu açıktır. Biz bu durumu hemen fark ettik. Bu senaryoda kullanılan tüm oyuncuları birer birer devre dışı bıraktık. Milletimizin taleplerine ve beklentilerine uygun olarak zaten yürütmekte olduğumuz çalışmaları kapsamları reform paketleriyle yeni programlar geliştirdik. 
Milletimizin taleplerine ve beklentilerine uygun olarak kapsamlı reform paketleri geliştirdik. Gençlerimize büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız.Hukuk alanındaki reform gündemimizi içere İnsan Hakları Eylem Planımızı daha önce açıklamıştık. Ekonomideki yeni reform programımızı da kamuoyuyla paylaştık. Her türlü yapıcı eleştiriye ve katkıya açığız. Reformlarımızı da sabote etmeye çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz. 

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Bu virüs 2 milyon 700 bin insanın hayatına mal oldu. 29 bin 500 vatandaşımız maalesef hastalığa yenik düştü.
Türkiye salgınla mücadelesini dünyanın takdir ettiği bir başarı hikayesine dönüştürdü. Salgının zirve yaptığı aylarda bile sağlık hizmetlerimiz başarıyla sürdü. Vahim sahneleri hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. Devletimizin tüm imkanları seferber ettik. Salgın döneminde birçok ülkede görülen sıkıntıların hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı. 

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HES UYGULAMASI
Bu süreçte Kovid-19 teşhisi yapabilen laboratuvarlarımız 461'e yükseldi. Filyasyon ve izolasyon takip sisteminin kısaca HES dediğimiz hayat eve sığar uygulamasını hayata geçirdik. Yüksek öğretim kurumlarımızın bir kısmını karantina merkezine dönüştürdük, 122 bin insanımıza hizmet verdik. Gelişmiş ülkeler maske sıkıntısını aşamamışken biz rekor sürede yerli solunum cihazları ürettik ve 20 ülkeye bu cihazları ihraç ettik.

YÜZ YÜZE EĞİTİM VE EBA DETAYI
Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz. İnsanların eve kapandığı günlerde eğitim ve öğretime devam etmek ayrı bir dönem kazanmıştır. EBA TV yayını ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçtik. Bu sistem üzerinden toplam 12 bin 500 saat yayın yapıldı. Yüz yüze eğitimi ise 15 Şubat 2021 itibariyle kademeli olarak yeniden başlattık.

YAPILAN AŞI SAYISI 11 MİLYON 500 BİNE ULAŞTI
Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı.

GELİR KAYBI BAŞVURULARI
Kampanyamızla 2 milyarı aşkın yardım topladık, ihtiyaç sahibi hanelere takdim ettik.
Salgının etkilerinin azaltılması için hazırladığımız ekonomik istikrar kalkanı paketini kamuoyuyla paylaşmıştık. Borç ertelemeleri, yeniden yapılandırma, karşılıksız hibelere kadar salgından olumsuz etkilenen tüm kesimlerin yanında olduk. Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkârımıza aylık bin lira destek ödemesi yaptık. İşyeri kira olan esnaflarımıza büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira destek ödemesinde bulunuyoruz.

Başkan Erdoğan’dan 'kısa çalışma ödeneği' açıklaması
Miktarını bin lira olarak belirlediğimiz gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı. Ciro kaybı başvuruların değerlendirmesi sürüyor. Mücbir sebep hali ilan edilen KDV ve prim ödemelerini 6 ay süreyle erteleme imkanı sağlamıştık. Bu imkandan 2 milyondan fazla mükellef yararlandı. Ticareti desteklemek için KDV oranını yüzde 8'e ve kimi sektörlerde yüzde 1'e indirdik.
985 bin esnaf 42,6 milyar lira tutarında faiz destekli kredi kullandı. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için haksız fiyat değerlendirme kurulu oluşturduk. Yapılan denetimler neticesinde 32 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı. Salgının ilk gününden itibaren gıda güvenliği ve tedarikte en ufak aksaklığın oluşmasına müsaade etmedik."

81 İL İÇİN ALINAN KARAR
Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz.
Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Vatandaşlarımızdan tedbirlere muhakkak uyarak hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum.


Başkan Erdoğan, Kabine toplantısında sunduğu  kitapta; Cumhurbaşkanlığının, tüm bakanlıkların, ilgili kurum ve kuruluşların son bir yılda Kovid-19’a karşı yaptıkları çalışmalar yer alıyor.

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