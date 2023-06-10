Isparta Valisi Aydın Baruş, Iyaş Selçuklu Ortaokulu öğrencisi Melih Tarık Naimoğlu'nu Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda elde ettiği başarı dolayısıyla makamında ağırladı. Melih Tarık Naimoğlu, 26-28 Mayıs tarihleri arasında Karadağ'da düzenlenen şampiyonada 11 yaş erkekler 35 kg kumite kategorisinde, 11 ülke ve 42 sporcu arasından puan vermeden tüm rakiplerini yenerek Balkan şampiyonu unvanını kazandı.Vali Baruş, başarılı sporcuyu tebrik ederken şunları söyledi: "Balkan Şampiyonası'nda 42 sporcu arasında hiç puan vermeden şampiyon oldun. Bu bir rekor. Bu, ileride gerçekten dünya çapında bir sporcu olabileceğini, potansiyelin olduğunu gösteriyor. Azimle, sabırla ve disiplinle çalışmanın sonucu bu. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda da daha üst derecelerde Avrupa şampiyonalarında, Dünya şampiyonalarında yarışırsın. Senin nezdinde hocamızı da okul müdürümüzü de tebrik ediyorum. Sen kendi akranlarına da çok güzel bir örnek oldun. Arkadaşlarının da karate sporuna ilgisi arttırmıştır. Başarılarının devamını diliyorum."Buluşmada, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, IYAŞ Selçuklu Ortaokulu Müdürü Muhittin Peker ve Antrenör Kadir Karakaş da hazır bulundu.Melih Tarık Naimoğlu'nun Balkan Şampiyonası'ndaki zaferi, Isparta Valisi Baruş'un onu ağırlayarak tebrik etmesi, genç sporcu ve karate branşı için gurur verici bir anlam taşıyor. Melih Tarık'ın başarısı, diğer öğrencilere ilham verirken, gelecekte daha büyük başarılara imza atabilmesi için destek olmayı hedefliyor.