Isparta'nın Eğirdir ilçesinde eğitim veren Atatürk İlkokulu, AFAD ve M.E.B. işbirliğiyle düzenlenen 'OKULUM AFETE HAZIR' yarışmasında il birincisi oldu. Okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler, il Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un elinden ödülünü almanın mutluluğunu yaşadılar.Afet Tatbikat Yılı kapsamında düzenlenen ulusal düzeydeki 'Okulum Afete Hazır' yarışmasında Isparta il birincisi olan Eğirdir Atatürk İlkokulu, göz kamaştıran bir başarı elde etti. Bu başarı sayesinde okul, Türkiye genelinde düzenlenecek yarışmalara katılmaya hak kazandı. Ödül töreni, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve AFAD Şube Müdürü'nün katıldığı törende, plaket ve başarı belgesi okul müdürü Aysun GÜÇLÜ'ye ve Adil ALAYLI'ya takdim edildi. Ayrıca, 2-A sınıfı öğrencisi Deniz SAKİN'e de bir Afet Çantası hediye edildi.Eğirdir Atatürk İlkokulu'nun 'Okulum Afete Hazır' yarışmasında il birincisi olması, okulun afetlere karşı hazırlıklı olma konusundaki öncü ve örnek çalışmalarını göstermektedir. Bu başarı, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki koordinasyon ve çalışma disiplininin bir göstergesidir. Isparta ilinde gurur ve sevinçle karşılanan bu ödül, Eğirdir Atatürk İlkokulu'nun başarı grafiğini yükseltmeye devam edeceğinin bir işaretidir.