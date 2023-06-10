Isparta Valiliği, Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerdeki çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. İçme suyu ve kanalizasyon gibi önemli ihtiyaçların belirlenmesiyle birlikte köylerde gerekli altyapı çalışmaları yapılıyor. Vali Aydın Baruş, Deregümü, Kayı ve Aliköy köylerinde tamamlanan ve devam eden yatırımları incelemek üzere ziyaretler gerçekleştirdi.Deregümü köyünde, tamamlanan 55 KW gücündeki güneş enerjisi santrali (GES) incelemelerine başlayan Vali Baruş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve Köy Muhtarı Ali Toprakçı'dan tamamlanan çalışma hakkında bilgi aldı. GES sayesinde köyün içme suyu deposunda kullanılan elektrikte büyük ölçüde tasarruf sağlanacak.Vali Baruş, burada yaptığı açıklamada, "Köyümüzde içme suyu kaynağı sondajla alındığı için ciddi bir elektrik tüketimi söz konusu. Bu durum köylülerimiz üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. İlk GES 2017 yılında kuruldu, ancak ikinci sondaj kuyusunda bu sisteme yer verilmemişti. Geçen sene köyümüzü ziyaret ettiğimizde muhtarımız bu ihtiyacı dile getirdi. Biz de bu sene KÖYDES kapsamında projeyi başlattık ve çalışmalar tamamlandı. Şu anda sistem faaliyette. Hayırlı olsun. Bu santral, köyümüzün ciddi bir elektrik maliyetinden kurtulmasını sağlayacak. Sadece geceleri su basma ihtiyacı için normal şebekeyi kullanacaklar, ancak gündüzleri bu ihtiyacı büyük ölçüde karşılamış olacaklar. Sondajla elde ettiğimiz içme suyu kaynaklarında zaten bu sistemi kullanıyoruz. İl Özel İdaresi'nin bu çalışmaları çok önemli. Sadece içme suları değil, iki köyümüzde atık su basma işleminde de elektrik kullanılıyor. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Umuyorum ki bunları da tamamlarız ve köyde yaşayan insanlarımız için yaşam daha ucuz ve cazip hale gelir. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.Daha sonra Kayı köyüne geçen Vali Baruş, tamamlanma aşamasına gelen 3 bin 700 metrelik kanalizasyon şebekesi çalışmasını yerinde inceledi. Yaptığı açıklamada, Kayı köyünün önemli bir ihtiyacının karşılandığını belirten Vali Baruş, "Koruge borularla kanalizasyon şebekesi inşa ediliyor. Köyümüzde bu bölgede oturan hanelerin kanalizasyon bağlantısı yoktu. Yaklaşık 45 haneye hizmet verecek olan bu şebeke, önemli bir yatırım oldu. İnşallah köyümüz için daha temiz bir yaşam alanı sağlayacak. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yatırımımız şu anda yüzde 65 seviyesine gelmiş durumda, en geç bir ay içinde hanelerin bağlantıları yapılarak kanalizasyon sistemi devreye alınacak." ifadelerini kullandı.Vali Baruş, köy sakinleriyle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti ve talep/önerileri dinledi.Son olarak Aliköy'e geçen Vali Baruş, tamamlanmak üzere olan 150 metre küp kapasiteli içme suyu deposunu inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Buradaki açıklamasında, yeni depo sayesinde Aliköy'ün uzun yıllar boyunca içme suyu konusunda sorun yaşamayacağını belirten Vali Baruş, "Köyümüzün ihtiyaç duyduğu 150 metreküplük depo yapımının yaklaşık yüzde 65'i tamamlandı. En geç bir ay içinde tamamlanacak. Bu depo, yüksek bir noktada konumlanması ve köyde herhangi bir sıkıntı olmadan içme suyunun akmasını sağlayacak. Ayrıca depo hemen altında yeni bir yerleşim birimi bulunuyor. Yerleşim başladıktan sonra buranın da içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Dolayısıyla, eski depo ile birlikte iki depomuz olacak ve Aliköy uzun yıllar içme suyu sorunu yaşamadan temin edebilecek." şeklinde konuştu.