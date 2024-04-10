

Isparta Valisi Aydın BARUŞ'un Ramazan Bayramı Mesajı



Yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve kardeşlik hislerini derinden hissetme ve kalplerimizi menfi duygulardan arındırmamıza vesile olan mübarek Ramazan Ayı'nın ardından; umutlarımızı tazeleme, sevgimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu paylaşarak geliştirme fırsatı sunan bir RamazanBayramı’na daha ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz.



Ramazan Ayı bizlere güçsüzleri gözetme, biçarelerin elinden tutma, insan olduğumuzu tekrar hatırlama imkânını sağladı. Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız tarafından yoksulları, garipleri, yetim ve öksüzleri sevindirecek, bir anlığına da olsa yüzlerini güldürecek yardımlar yapıldı. Bu yardımlaşma ve dayanışma anlayışını bu aydan sonra da devam ettirmeli, muhtaçlara uzattığımız elleri geri çekmemeliyiz.



Bizleri birbirimize bağlayan en önemli manevi vesilelerden olan bayram günleri ailemizle, komşularımızla ve toplumuzda yaşayan bütün insanlarla kardeş olduğumuzun şuuruna vardığımız sevinç ve mutluluk günleridir. Bu huzurlu günlerdeki kardeşliğimizi sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörü duygularıyla güçlendirmemiz Ramazan Bayramı’nı gerçek anlamda idrak etmemizi sağlayacaktır.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini temin amacıyla Valiliğimiz koordinesinde, görevli kurumlar tarafından gerekli tüm güvenlik ve trafik tedbirleri alınmıştır. Bu önlemlerin hassasiyetle uygulanması için güvenlik teşkilatlarına gerekli talimatlar verilmiştir. Bu güzel sevinçli günlerin hüzne dönüşmemesi için tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymalarını istirham ediyorum.

Ramazan Bayramı vesilesiyle, bu mukaddes vatan toprakları üzerinde, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamamız için hayatını feda eden aziz şehitlerimizeAllah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyor, şehit ailelerimize, gazilerimize ve yakınlarına bir kez daha minnetlerimi ifade ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ispartalı hemşerilerimiz olmak üzere, Ramazan Bayramı’nın ilimize, ülkemize, İslâm âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.