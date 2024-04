Et Fiyatları Resmen Eror Verdi! 622 Gram Et 404 TL

Et fiyatlarındaki artışın yarattığı şaşkınlık ve endişe, bayram alışverişine çıkan vatandaşları derinden etkiliyor. Son zamla birlikte et fiyatlarının adeta rekor seviyelere ulaşmasıyla, vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. 622 gram etin 404 TL'ye denk geldiği etiketler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Kilogram başına 650 lirayı bulan et fiyatları, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık iki katına çıktı. Bu durum, vatandaşların et tüketim alışkanlıklarını ve alım güçlerini olumsuz etkiliyor. Sebzelerin kilogram fiyatlarının da 50 lirayı geçtiği bir ortamda, et fiyatlarındaki bu artış vatandaşların bütçelerini zorluyor.Sosyal medyada paylaşılan etiket fotoğrafları, vatandaşların fiyat artışına tepkisini gösteriyor. Artan enflasyon ve maliyetler karşısında, et fiyatlarının sürekli olarak yükselmesi, vatandaşların geçim sıkıntısını daha da derinleştiriyor. Bu durum, sadece fiyatlarına bakılarak alışveriş yapılan bir gıda maddesi haline gelen etin, ekonomik olarak erişilemez hale gelmesine neden oluyor.Kısacası, et fiyatlarındaki bu hızlı artış, vatandaşların bayram alışverişini olumsuz etkiliyor ve ekonomik sıkıntıları daha da derinleştiriyor. Bu durum, tüketicilerin alım gücünü düşürerek, günlük yaşam standartlarını olumsuz yönde etkiliyor.