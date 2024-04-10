Isparta'da Bayramda Açık Olacak Fırınlar Belli Oldu!
Ramazan Bayramı boyunca ekmek ihtiyacınızı karşılamak için Isparta'da açık olacak nöbetçi fırınlar belli oldu. İşte o liste:
1. GÜN:
Ramazan Bayramı boyunca ekmek ihtiyacınızı karşılamak için Isparta'da açık olacak nöbetçi fırınlar belli oldu. İşte o liste:
1. GÜN:
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası (Gülcü Mahallesi)
- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası (Yedişehitler Mahallesi)
- Gül Ekmek Teknesi
- Gevrekler Taş Fırını
- Ankara Unlu Mamülleri
- Adnan Gülcü Merve Ekmek Fabrikası
- Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri
2. GÜN:
- Ekmekçibaba Ekmek Fırını
- Yedişehitler Ekmek Fırını (Yedişehitler 2987 sok. Hızırbey Mahallesi, Yedişehitler 109 cadde, Zafer Mah.)
- Osmanoğlu Salman Ekmek Fırını
- Aksu Ekmek Fırını
- Berkan Ekmek Fabrikası
- Zafer Ekmek Fırını
- Isparta İslamköy Unlu Mamülleri (Ayazmana Mah. Sanayi Mah. Atabey)
3. GÜN:
- Ayazmana Taş Fırın Unlu Mamülleri
- Sav Ekmek (Sav Kasabası)
- Özeller Ekmek Fırını
Bu fırınlar, Ramazan Bayramı boyunca açık olacak ve Isparta'da ekmek ihtiyacınızı karşılamak için hizmet verecek. Bayramınızı ekmeksiz geçirmemek için bu fırınlardan yararlanabilirsiniz.