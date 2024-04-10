Isparta'da Bayramda Açık Olacak Fırınlar Belli Oldu!

Ramazan Bayramı boyunca ekmek ihtiyacınızı karşılamak için Isparta'da açık olacak nöbetçi fırınlar belli oldu. İşte o liste:

1. GÜN:

Yeşilyayla Ekmek Fabrikası (Gülcü Mahallesi)

Yeşilyayla Ekmek Fabrikası (Yedişehitler Mahallesi)

Gül Ekmek Teknesi

Gevrekler Taş Fırını

Ankara Unlu Mamülleri

Adnan Gülcü Merve Ekmek Fabrikası

Soylular Taş Fırın Unlu Mamülleri

2. GÜN:

Ekmekçibaba Ekmek Fırını

Yedişehitler Ekmek Fırını (Yedişehitler 2987 sok. Hızırbey Mahallesi, Yedişehitler 109 cadde, Zafer Mah.)

Osmanoğlu Salman Ekmek Fırını

Aksu Ekmek Fırını

Berkan Ekmek Fabrikası

Zafer Ekmek Fırını

Isparta İslamköy Unlu Mamülleri (Ayazmana Mah. Sanayi Mah. Atabey)

3. GÜN:

Ayazmana Taş Fırın Unlu Mamülleri

Sav Ekmek (Sav Kasabası)

Özeller Ekmek Fırını

Bu fırınlar, Ramazan Bayramı boyunca açık olacak ve Isparta'da ekmek ihtiyacınızı karşılamak için hizmet verecek. Bayramınızı ekmeksiz geçirmemek için bu fırınlardan yararlanabilirsiniz.