Isparta Belediyesi’nin Yeni Logosu Tanıtıldı

Isparta Belediyesi, kurumsal kimliğinde değişikliğe giderek yeni logosunu kamuoyu ile paylaştı. Yeni logo, Belediye Meclisi’nin 2026 yılının ilk toplantısında tanıtıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, dikkat çeken konulardan biri de belediyenin yenilenen logosu oldu.

Yıllar önce hazırlanan mevcut logonun günümüz tasarım anlayışına uygun hale getirildiği belirtilirken, yeni logoda Isparta ile özdeşleşen simgelere yer verildi. Tasarımda özellikle Isparta gülü, halı motifleri ve lavanta detayları ön plana çıktı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurumlarının artık daha modern ve yuvarlak tasarımlı logolar kullandığını belirterek, bu doğrultuda yeni bir düzenleme yaptıklarını ifade etti. Başdeğirmen, meclis üyelerine logonun taşıdığı anlamlar ve tasarım detayları hakkında da bilgi verdi.

Yeni logo ile ilgili gündem maddesi, meclis üyelerinin oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Komisyonda yapılacak değerlendirmelerin ardından logonun, cuma günü gerçekleştirilecek toplantıda karara bağlanması bekleniyor.



