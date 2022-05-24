Isparta’mızın gururu Milli Sporcumuz Figen YILDIRIM, 2016 yılında Karate Şampiyonasında Türkiye Birincisi ve Liselerarası Olimpiyat şampiyonasında (GYİMNASİADE) ikinci oldu. 3. Kademe Antrenörlük belgesi ile deneyimlerini gençlere aktarmayı amaçladı. Bu hedefini Erbil Spor Kulübünde Antrenörlük yaparak, yeni sporcular yetiştirmek onların en iyi yerlere gelmelerini ve kendi gibi madalya koleksiyoncuları yetiştirmek istiyor. Bu hedefte olan spora gönül veren gençlerimizi Erbil Spor kulübüne beklemektedir.