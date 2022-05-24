Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 175.kuruluş yıldönümü dolayısıyla Isparta Tapu Müdürü Ahmet Haluk Doğan ve Isparta Kadastro Müdürü Ali Soydan ile beraberindeki kurum çalışanları, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Isparta Kadastro Müdürü Ali Soydan kurumla ilgili olarak, Başkan Başdeğirmen’e bilgiler verdi. Tapu ve kadastro müdürlüklerinin ülkenin temel kurumlarından biri olduğunu söyleyen Soydan, “Tapu müdürlükleri olarak taşınmaz hukukuna ilişkin işlemler yürütülmekte. Kadastro müdürlükleri olarak da işin teknik ve mühendislik boyutlarıyla taşınmaz mallara ilişkin işlemleri yürütmekteyiz. Bununla ilgili vatandaş ve kamu kurumlarının memnuniyeti her zaman önceliğimiz olup, çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 175.kuruluş yıldönümünü kutlayan ve duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de her bir vatandaşın hayatı boyunca en az bir kez tapu ve kadastro müdürlükleriyle işi olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Sizler insanlarımızın mutlu olduğu yerlerdesiniz. Allah kolaylık versin, daha güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin. Sizler köklü kurumlarımızdasınız. Yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum, kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum” şeklinde konuştu.