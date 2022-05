ISPARTA TİCARET BORSASI BÜLTENİ



Borsamız ile SDÜ arasında“Tezsiz Yüksek Lisans Programları İşbirliği Protokolü” İmzalandı

Isparta Ticaret Borsamız ve TOBB Isparta Genç Girişimciler Kurulu ile Süleyman Demirel Üniversitesi(SDÜ) arasında üyelerimizin, Genç Girişimcilerimizin ve personelimizin faydalanabileceği “Tezsiz Yüksek Lisans Programı İş Birliği Protokolü” imzalandı.Isparta Ticaret Borsası’nda düzenlenen imza törenine, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve TOBB Isparta Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Uğur Büyükçulcu, Meclis üyelerimiz ve akademisyenler katıldı.İmzalanan protokol kapsamında Borsamız üyeleri, teknik ve idari personeli ile TOBB Isparta Genç Girişimciler Kurulu üyeleri SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan tezsiz yüksek lisans programlarında lisansüstü eğitim alma imkanı bulabilecek. Ayrıca başvuruda bulunan Borsa personeli ve üyelerinin yabancı dil, bilgisayar programlama ve gereksinim duyulan diğer alanlarda hizmet içi eğitim ve kurs almaları da sağlanacak.Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan ADAR şu sözlere yer verdi: “ Eğitim; bir insanın nitelik kazanması, insanlığa ve yaşadığı dünyaya fayda sağlaması için temel şarttır. Eğitimli toplumlar her zaman kalkınmasını sağlamış ve refaha daha hızlı ulaşmıştır.Isparta Ticaret Borsası olarak biz de eğitime her zaman önem veriyoruz. Üyelerimizin ve çalışanlarımızın niteliğinin artmasının ilimizin ve ülkemizin kalkınması katkı sağlayacağına inanıyoruz. Her sektöre yapılan yatırımda kar veya zarar edebilirsiniz ama eğitime yapılan yatırımdan hiçbir zaman zarar etmezsiniz. Biz de bu mantıktan hareketle üyelerimizin, çalışanlarımızın ve genç girişimcilerimizin eğitimine yatırım yapmak amacıyla Süleyman Demirel Üniversitemiz ile işbirliğine gidiyoruz.Yapacağımız bu protokol ile üyelerimiz, çalışanlarımız ve genç girişimcilerimiz için Süleyman Demirel Üniversitemiz bünyesinde açılacak tezsiz yüksek lisans programlarında özel kontenjan açılacaktır. Gerekli nitelikleri sağlayacak tüm üyelerimizi, çalışanlarımızı ve genç girişimcilerimizi bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum.İşbirliğimizin ilimiz, üyelerimiz, çalışanlarımız ve genç girişimcilerimiz için hayırlı olmasını diliyor ve bu konuda destekleri için başta rektörümüz Prof.Dr.İlker Çarıkçı olmak üzere tüm hocalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.