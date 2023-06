Isparta Uluslararası Gül Festivali, dopdolu etkinliklerle coşkulu bir şekilde devam ediyor. Festivalin 2. gününde festival alanı, vatandaşlarla dolup taşarken, özellikle çocuklar için düzenlenen etkinliklerle keyifli bir zaman geçiriyorlar. Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da, festival coşkusu en üst seviyeye ulaşıyor. Gül hasadının sürdüğü şehirde, Isparta Uluslararası Gül Festivali ile gülün muhteşem kokusu her yanı sarıyor. Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin 2. gününde, çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Isparta Meydan AVM çevresinde oluşturulan festival alanında, çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları yapılıyor ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantlar aracılığıyla vatandaşlara bilgilendirmeler sunuluyor. Ayrıca vatandaşlar, festival alanındaki stantlardan alışveriş yapma fırsatı buluyor, canlı müzik dinletileri ve diğer etkinliklerle keyifli vakit geçiriyorlar. Festivalin en coşkulu hissedenleri yine çocuklar oluyor. Bu yıl da her zamanki gibi Isparta Uluslararası Gül Festivali, çocuklara yönelik birçok etkinliği içerisinde barındırıyor. Festival alanında çocuklar, kum boyama, maske boyama, ebru sanatı, yüz boyama gibi özel olarak düzenlenen etkinliklere katılarak, festivalin coşkusunu doyasıya yaşıyorlar. Festival alanında birçok stand yer alırken, Isparta Belediyesi'nin Geri Dönüşüm Otobüsü de büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, geri dönüşüm malzemelerinin sergilendiği otobüsü ziyaret ederek, bu malzemelerden üretilen ürünleri yakından inceliyorlar. Ayrıca festival alanında ahşap oymacılığı ve ahşap boyama gibi birçok etkinlik gerçekleştirilirken, Isparta Meydan AVM içerisinde ise minyatür halı dokuma işlemleri gerçekleştiriliyor. Etkinliklere katılan çocuklar, etkinliklerin ne kadar güzel olduğunu belirttiler. Eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden çocuklar, "Çocuklar için harika etkinlikler var. Maske ve gül boyama gibi aktiviteler yapıyoruz. Belediyemize çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştular. Isparta halkı ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Gül Festivalini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Festivalde özellikle çocuklar için düzenlenen etkinliklerin çok güzel olduğunu belirten vatandaşlar, "Etkinlikler harika geçiyor, gerçekten çok güzel. Belediyemize teşekkür ediyoruz" şeklinde memnuniyetlerini dile getirdiler.