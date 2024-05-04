EYLÜL MİNEL'DEN KAMUOYUNA DUYURU!

Eylül Minel Yeni Otogar Şubesi Yakında Hizmete Giriyor!

Isparta'nın sevilen markalarından Eylül Minel, yeni otogarda yeni konseptiyle yakında hizmete girecek. Yeni Otogar şubesinde, Isparta'nın gerçek ve doğal gül ile lavantasından üretilen birbirinden özel ürünler müşterilerle buluşacak.

Eylül Minel'in Yeni Otogar şubesinde, lokum, reçel gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra kolonya, parfüm, krem ve cilt bakım ürünleri gibi yüzlerce farklı ürün çeşidi yer alacak. Bu ürünler, Isparta'nın doğal güzelliklerinden ilham alınarak özenle hazırlanmaktadır.

Eylül Minel'in yeni konseptiyle donatılmış olan Yeni Otogar şubesi, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekecek ve şehrin geleneksel ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Kamuoyuna duyurulur.