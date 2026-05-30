Uluborlu'da Festival Heyecanı Başladı

Uluborlu'da Büyük Heyecan: 47. Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri İçin Geri Sayım Başladı

Isparta'nın önemli kiraz üretim merkezlerinden Uluborlu'da geleneksel festival heyecanı yeniden yaşanıyor. Uluborlu Belediyesi tarafından bu yıl 47'ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Kiraz Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri, 24-28 Haziran tarihleri arasında binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Uluborlu'nun kültürel değerlerini, üretim gücünü ve köklü geleneklerini bir araya getiren festival kapsamında konserler, sosyal ve kültürel etkinlikler, kiraz hasadı programları ve yağlı pehlivan güreşleri gerçekleştirilecek. İlçede hazırlıklar sürerken, festival coşkusu da şimdiden hissedilmeye başlandı.

Festival programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle kiraz üreticilerinin zor bir dönem geçirdiğini hatırlatarak, bu yıl ise üreticilerin yüzünün güldüğünü söyledi.

Başkan Bakır, "Festivalimizin bu yıl 47'ncisini düzenliyoruz. Kiraz Festivali, Uluborlu'nun en önemli geleneklerinden biri. Geçen yıl yaşadığımız don felaketi nedeniyle kiraz festivalimizi gerçekleştirememiş, onun yerine Sonbahar Kültür ve Alışveriş Festivali düzenlemiştik. Bu yıl ise ürünümüz var, hasadımız var. İnşallah üreticimizin yüzü gülecek. Biz de bu güzelliği festivalimizle taçlandırmak istedik" dedi.

Festival kapsamında 24, 25, 26 ve 27 Haziran tarihlerinde sevilen sanatçılar Hüseyin Kağıt, Ersan Er, Zeynep Dizdar ve Uğur Önür sahne alacak. Konserlerin yanı sıra çeşitli etkinlikler ve kültürel programlar da vatandaşlarla buluşacak.

Festivalin finali ise 28 Haziran'da gerçekleştirilecek 47. Geleneksel Uluborlu Yağlı Pehlivan Güreşleri ile yapılacak. Güreşlerde Başpehlivan Orhan Okulu başta olmak üzere Türkiye'nin önemli pehlivanlarının er meydanına çıkması bekleniyor.

Yağlı güreşlerin Uluborlu için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Başkan Bakır, ilçenin bu kültürü yıllardır yaşattığını ifade ederek, "Güreş bizim için vazgeçilmez bir değer. Sadece Isparta'da değil, bölgede de önemli bir marka haline gelmiş durumda. Bu geleneği yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kiraz hasadı, konserler ve güreş organizasyonlarıyla dolu dolu geçmesi beklenen festival için tüm vatandaşlara davette bulunan Başkan Bakır, "Tüm hemşehrilerimizi, Ispartalılarımızı ve çevre illerden gelecek misafirlerimizi bu büyük şölene davet ediyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, kazasız belasız güzel bir festival yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Uluborlu'da beş gün boyunca sürecek festivalin, hem ilçe ekonomisine hem de bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.



