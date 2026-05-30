Sav Kasabası'nda Akşam Saatlerinde Kaza: Yaya Hastaneye Kaldırıldı

Isparta'nın Sav Kasabası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde yeni düğün salonu yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün güneş ışığının etkisiyle görüş mesafesinin azalması sonucu yaya ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan vatandaş için çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, olayın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle gün batımına yakın saatlerde sürücülerin görüş açısını olumsuz etkileyebilen güneş ışığına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.