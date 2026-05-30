Isparta'da Korkutan Yangın: Ahşap Ev Küle Döndü



Yalvaç'ta Korkutan Yangın: Ahşap Ev Küle Döndü

Burası Isparta'nın Yalvaç ilçesi... Sabah saatlerinde yükselen dumanlar ve alevler, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Leblebiciler Mahallesi'nde bulunan ahşap bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yapının tamamını sardı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ahşap yapının etkisiyle dakikalar içerisinde tüm evi etkisi altına aldı. Gökyüzünü kaplayan yoğun dumanlar ilçenin farklı noktalarından da görüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınırken, evde bulunan bir kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Alevlerin yükseldiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, yangının şiddeti dikkat çekti. Uzun süren çalışmaların ardından söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken, mahallede büyük korku ve panik yaşandı.

Yetkililer olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.



