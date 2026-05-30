Dereboğazı Yolunda Kaza: Çok Sayıda Araç Karıştı

Isparta-Antalya karayolu üzerinde bulunan ve sürücüler tarafından sık sık "Dereboğazı Yolu" olarak anılan güzergâhta trafik kazası meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, kazaya birden fazla aracın karıştığı iddia edilirken, olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Kazanın ardından bölgede trafik akışında aksamalar yaşandığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yol üzerinde araç yoğunluğu ve kazanın ardından yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Ancak kazanın nedeni, araç sayısı ve yaralı olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Kamuoyunda "ölüm yolu" olarak da bilinen Dereboğazı güzergâhında meydana gelen olayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürerken, detayların netleşmesiyle birlikte haber güncellenecek.

Gelişmeler geldikçe paylaşacağız.



GÜNCELLEME



Dereboğazı Yolunda Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

Isparta-Antalya karayolunda bulunan ve sürücüler tarafından "Dereboğazı Yolu" olarak bilinen güzergahta gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

İlk olarak bölgeden gelen görüntülerle duyurduğumuz kazaya ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre kaza, Dereboğazı Karayolu üzerindeki Elsazı Köyü mevkiinde meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenlerin ve çok sayıda yaralının bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede yoğun çalışma yürüttüğü, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Kazanın ardından karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın kesin nedeni ve can kaybı ile yaralı sayısına ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Olay yerindeki incelemeler sürerken, ekiplerin çalışmalarının ardından kazaya ilişkin detayların netlik kazanacağı öğrenildi.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.













