isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu
ISPARTA
135 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve doğada geçirilen sürenin artmasıyla birlikte Isparta'da kene vakalarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Son günlerde artış gösteren kene ısırmaları, vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, yalnızca bir gün içerisinde Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne 5 kişi kene ısırması şüphesiyle başvurdu. Hastaneye gelen vatandaşların gerekli sağlık kontrollerinden geçirildiği öğrenildi.

Uzmanlar özellikle kırsal alanlarda, mesire yerlerinde, tarım arazilerinde ve otluk bölgelerde vakit geçiren vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, vücudun mümkün olduğunca kapatılması ve doğadan dönüşte kene kontrolü yapılması tavsiye ediliyor.

Yetkililer, vücuda tutunan kenelerin bilinçsiz şekilde çıkarılmaması gerektiğini belirterek, bu tür durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine dikkat çekiyor.

Bahar ve yaz aylarında artış gösteren kene vakaları nedeniyle sağlık ekipleri vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, özellikle çocuklar ve yaşlıların riskli bölgelerde daha tedbirli hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor.

Kentte kene kaynaklı başvuruların önümüzdeki günlerde artabileceği değerlendirilirken, uzmanlar erken müdahalenin olası sağlık risklerinin önüne geçilmesinde büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dereboğazı Yolunda Kaza: Çok Sayıda Araç Karıştı SON DAKİKA HABER!
Isparta Bir İlke Hazırlanıyor!
Uluborlu'da Festival Heyecanı Başladı
Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı
Bayram Bitti Ama İzleri Kaldı: Gözler Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarında
Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu
Akkent Kavşağı'nda Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Isparta'da Korkutan Yangın: Ahşap Ev Küle Döndü
Küçükhacılar'a Bayramda İkinci Acı Haber
Kurbanlık Boğa Ortalığı Bir Anda Karıştırdı! O Anlar Kamerada
Bayram Gecesi Acı Haber: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Isparta'da Facianın Eşiğinden Dönüldü
Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muhtar Başaran’dan Açıklama: “Havva Teyzemizi Yıllardır Yalnız Bırakmadık”
Isparta'da Bayramda Yürek Burkan Manzara
Çayboyu Deresi'ndeki Görüntüler Tepki Topladı
Gece Denetiminde Dikkat Çeken Ceza
Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi
Fatih Mahallesi’nde Yangın Paniği
Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Savruldu
Kurban Kesimi Sırasında Fenalaştı
Isparta’da Gözler Gökyüzüne Çevrilecek
Çünür Üst Geidinde Yağmur Tepkisi
Gül Kokusu Isparta’yı Yeniden Sardı
Doğanın Kalbinde Şiirsel Yolculuk: Yazılı Kanyon Büyülüyor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR