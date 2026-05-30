Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve doğada geçirilen sürenin artmasıyla birlikte Isparta'da kene vakalarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Son günlerde artış gösteren kene ısırmaları, vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, yalnızca bir gün içerisinde Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne 5 kişi kene ısırması şüphesiyle başvurdu. Hastaneye gelen vatandaşların gerekli sağlık kontrollerinden geçirildiği öğrenildi.

Uzmanlar özellikle kırsal alanlarda, mesire yerlerinde, tarım arazilerinde ve otluk bölgelerde vakit geçiren vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, vücudun mümkün olduğunca kapatılması ve doğadan dönüşte kene kontrolü yapılması tavsiye ediliyor.

Yetkililer, vücuda tutunan kenelerin bilinçsiz şekilde çıkarılmaması gerektiğini belirterek, bu tür durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine dikkat çekiyor.

Bahar ve yaz aylarında artış gösteren kene vakaları nedeniyle sağlık ekipleri vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, özellikle çocuklar ve yaşlıların riskli bölgelerde daha tedbirli hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor.

Kentte kene kaynaklı başvuruların önümüzdeki günlerde artabileceği değerlendirilirken, uzmanlar erken müdahalenin olası sağlık risklerinin önüne geçilmesinde büyük önem taşıdığını vurguluyor.