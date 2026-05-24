Darıderesi Barajı Yolunda Korkutan Kaza

Isparta’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Darıderesi 2 Barajı mevkiinde kontrolden çıkan bir araç uçuruma yuvarlanırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Darıderesi 2 Barajı çevresindeki yolda meydana geldi. Seyir halindeki aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarından aşağı savrularak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma yuvarlanan araçta bulunan yaralı şahsa kısa sürede ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralı kişi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından araç, çekici yardımıyla bulunduğu noktadan çıkarıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.







