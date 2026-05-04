ISPARTA BELEDİYESİ UYUYOR MU? MUZAFFER TÜRKEŞ MAHALLESİ'NDE OKUL YOLU MEZBELELİĞE DÖNDÜ!

Isparta’nın en yoğun yerleşim yerlerinden biri olan Muzaffer Türkeş Mahallesi, adeta kaderine terk edilmiş durumda. Mahalle sakinleri ve veliler, hem çevre katliamına hem de bitmek bilmeyen altyapı sorunlarına karşı isyan bayrağını çekti. Asfalt yüzü görmeyen yollar, dökülen molozlar ve rant şüphesi uyandıran tabelalar "Belediye nerede?" sorusunu akıllara getiriyor.

Şehitlerimizin Adına Yakışmayan Manzara

Bölgede çekilen son görüntüler, belediyecilik zafiyetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Mahalledeki boş araziler ve yol kenarları; çuvallar dolusu inşaat atığı, kırık fayanslar, beton ve harç artıklarıyla adeta gayriresmi bir çöplüğe dönüşmüş durumda. İşin en acı tarafı ise bu mezbeleliğin ve pisliğin, iki şehidimizin adını taşıyan ilkokul ve anaokulunun tam karşısında yer alması. Göz göre göre dökülen bu hafriyatlara kimsenin dur dememesi büyük tepki topluyor.

Toz Fırtınasının Ortasında Kalan Çocuklar Isparta Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde, yüzlerce küçük yüreğin eğitim gördüğü okul yolu, sorumsuzluğun kurbanı oldu. Şehit Polis Memuru Akif Altay İlkokulu ve çevresindeki anaokulu ile kreş yolu beyaza bürünmüş toz bulutu içinde. Asfalt yapılmayan bu yollarda veliler isyanda, çocuklar tehlikede; ama Isparta Belediyesi hala sessiz!

DUVARA KONUŞUYORUZ: DİLEKÇELER ÇÖPE Mİ GİDİYOR?

Mahalle sakinleri, bu kabul edilemez durumu defalarca Isparta Belediyesi’ne ilettiklerini, ancak her seferinde duvara konuştuklarını belirtiyor. Beyaz çakıl taşıyla kaplı olan ve en küçük bir araç geçişinde adeta bir "toz fırtınası"na dönen yol için verilen sözler, toz gibi havaya karışıp gidiyor. Bir çözüm üretilmemesi bir yana, "Neden?" sorusuna bile bir yanıt alınamaması, belediyecilik anlayışındaki vurdumduymazlığı gözler önüne seriyor. Vatandaşlar aylardır dökülmeyen asfalta ve soludukları toza karşı artık sabrının sonuna gelmiş durumda.

İmara Açık Olmayan Yeşil Alanlarda İnşaat Tabelalarının İşi Ne?

Tüm bu çöp ve toz rezaletinin ötesinde, mahallelinin midesini bulandıran ve acil cevap bekleyen çok kritik bir soru daha var: İmara açık olmayan yeşil alanlara, inşaat firmaları hangi hakla ve ne cüretle reklam levhalarını koyabiliyor?

Vatandaş soruyor: Isparta Belediyesi, kamuya ait olması gereken yeşil alanlardaki bu işgale neden göz yumuyor? Yoksa bu alanlar sessiz sedasız birilerine mi hazırlanıyor?

Hem çevre sağlığını hem de çocuklarımızın güvenliğini hiçe sayan bu tablo karşısında yetkilileri derhal göreve, Isparta Belediyesi'ni ise vatandaşın sesini duymaya davet ediyoruz.





