Isparta’da Gözler Gökyüzüne Çevrilecek

Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği nadir doğa olaylarından biri olan “Mavi Dolunay” için geri sayım başladı. 2026 yılının en dikkat çeken gök olayları arasında gösterilen Mavi Ay’ın, Mayıs ayının son günlerinde Isparta semalarında da izlenebileceği belirtildi.

Astronomi meraklılarının yakından takip ettiği bu özel doğa olayı, gökyüzünde görsel şölen oluşturacak. Özellikle açık ve bulutsuz havalarda çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek olan Mavi Dolunay’ın, sosyal medyada da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Mavi Dolunay Nedir?

Bilim insanlarının verdiği bilgilere göre normal şartlarda her ay bir kez dolunay meydana geliyor. Ancak bazı yıllarda aynı ay içerisinde iki kez dolunay yaşanabiliyor. İşte bu ikinci dolunay, “Mavi Ay” ya da “Mavi Dolunay” olarak adlandırılıyor.

Uzmanlar, adında “mavi” ifadesi yer alsa da Ay’ın gerçekten mavi renkte görünmeyeceğini belirtiyor. Bu durumun tamamen takvimsel bir olay olduğuna dikkat çekilirken, geçmişte atmosferde oluşan yoğun kül ve toz tabakalarının Ay’a kısa süreli mavi tonlar verdiği dönemlerin yaşandığı ifade ediliyor.

Tarih ve Saat Belli Oldu

2026 yılının ilk dolunaylarından biri 1 Mayıs’ta gerçekleşmişti. Aynı ayın ikinci dolunayı ise 31 Mayıs 2026 Pazar günü gökyüzünde görülecek.

Yılın 13’üncü dolunayı olma özelliğini taşıyan Mavi Dolunay’ın saat 11.45’te en parlak seviyesine ulaşacağı belirtildi. Ancak uzmanlara göre en etkileyici görüntü gün batımından sonra ortaya çıkacak.

Isparta’dan İzlenebilecek

Hava şartlarının uygun olması durumunda Mavi Dolunay, Türkiye’nin birçok noktasında olduğu gibi Isparta’dan da rahatlıkla gözlemlenebilecek. Uzmanlar özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde, yüksek kesimlerde ve açık alanlarda çok daha net görüntüler oluşacağını ifade ediyor.

Davraz çevresi başta olmak üzere ışık kirliliğinin az olduğu noktalarda gökyüzü meraklılarının unutulmaz manzaralara tanıklık etmesi bekleniyor.



