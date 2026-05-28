Doğanın Kalbinde Şiirsel Yolculuk: Yazılı Kanyon Büyülüyor

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, tarihi dokusu ve eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini adeta başka bir dünyaya götürüyor. Akdeniz Bölgesi’nin saklı cennetleri arasında gösterilen kanyon, berrak turkuaz suyu, sarp kayalıkları ve yemyeşil doğasıyla özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

TARİH VE DOĞA AYNI NOKTADA BULUŞUYOR

Yazılı Kanyon’u özel kılan en önemli detaylardan biri de binlerce yıllık tarihi geçmişi. Kanyon, adını kayalara işlenmiş olan ve Helenistik döneme ait olduğu bilinen ünlü filozof Epiktetos’un “Hür İnsan Üzerine” şiirinden alıyor. Tarihi Aziz Paul Yolu üzerinde yer alan bölge, yalnızca doğa tutkunlarının değil, tarih meraklılarının da uğrak noktası haline gelmiş durumda.

Kayaların arasından akan buz gibi su, dev çınar ağaçlarının oluşturduğu doğal gölgelikler ve yürüyüş parkurları ziyaretçilere huzur dolu bir atmosfer sunuyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen vatandaşlar bölgeye yoğun ilgi gösteriyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ GÖZDESİ

Turkuaz rengi suyu ve etkileyici kaya yapılarıyla dikkat çeken Yazılı Kanyon, son yıllarda sosyal medya içerik üreticileri ve fotoğraf sanatçılarının da gözde rotaları arasında yer alıyor. Bölgeden çekilen görüntüler özellikle doğa ve kamp tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğa yürüyüşü, kamp, trekking ve kanyon keşfi yapmak isteyen ziyaretçiler için eşsiz imkanlar sunan bölge, macera severlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

BÖLGE TURİZMİNE BÜYÜK KATKI

Isparta’nın alternatif turizm rotaları arasında ilk sıralarda gösterilen Yazılı Kanyon, Sütçüler ilçesi başta olmak üzere bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kanyon çevresinde doğa turizmine yönelik yatırımların da her geçen gün arttığı belirtiliyor.

Yetkililer ise doğal yapının korunması konusunda ziyaretçilere çağrıda bulunarak çevre temizliği ve doğaya zarar verilmemesi konusunda hassasiyet istedi.