Çayboyu Deresi'ndeki Görüntüler Tepki Topladı

Isparta’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde Çayboyu Deresi’nde ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu. Dere yatağında suyun renginin değiştiğini gören çevre sakinleri, yaşanan durumun çevre ve halk sağlığı açısından endişe verici olduğunu dile getirdi.

İddialara göre bazı bölgelerde gerçekleştirilen kurban kesimlerinin ardından oluşan kan ve çeşitli atıklar dereye karıştı. Dere boyunca akan suyun kırmızıya çalan görüntüsü dikkat çekerken, çevrede hissedilen kötü koku da vatandaşların rahatsızlığına yol açtı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle sıcak hava nedeniyle kokunun daha yoğun hissedildiğini belirterek, dere çevresinde günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini ifade etti. Vatandaşlar, çevrenin korunması adına kurban kesimlerinin belirlenen kurallara uygun şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Çevre duyarlılığı konusunda çalışmalar yürüten bazı vatandaşlar ise kurban atıklarının gelişi güzel şekilde doğaya bırakılmasının hem çevre kirliliğine hem de ekolojik dengeye zarar verdiğine dikkat çekti. Atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesinin önemine işaret eden vatandaşlar, benzer görüntülerin tekrar yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını istedi.

Yaşanan olayın ardından gözler ilgili kurumlara çevrilirken, vatandaşlar dere yatağında gerekli temizlik çalışmalarının yapılmasını ve çevreyi kirleten kişiler hakkında gerekli işlemlerin uygulanmasını talep etti. Konuyla ilgili yetkililerin inceleme başlatması bekleniyor.



