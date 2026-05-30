isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

Çayboyu Deresi'ndeki Görüntüler Tepki Topladı

Çayboyu Deresi'ndeki Görüntüler Tepki Topladı
ISPARTA
G.Tarihi: 29.05.2026 13:57
170 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Çayboyu Deresi'ndeki Görüntüler Tepki Topladı

Isparta’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde Çayboyu Deresi’nde ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu. Dere yatağında suyun renginin değiştiğini gören çevre sakinleri, yaşanan durumun çevre ve halk sağlığı açısından endişe verici olduğunu dile getirdi.

İddialara göre bazı bölgelerde gerçekleştirilen kurban kesimlerinin ardından oluşan kan ve çeşitli atıklar dereye karıştı. Dere boyunca akan suyun kırmızıya çalan görüntüsü dikkat çekerken, çevrede hissedilen kötü koku da vatandaşların rahatsızlığına yol açtı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle sıcak hava nedeniyle kokunun daha yoğun hissedildiğini belirterek, dere çevresinde günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini ifade etti. Vatandaşlar, çevrenin korunması adına kurban kesimlerinin belirlenen kurallara uygun şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Çevre duyarlılığı konusunda çalışmalar yürüten bazı vatandaşlar ise kurban atıklarının gelişi güzel şekilde doğaya bırakılmasının hem çevre kirliliğine hem de ekolojik dengeye zarar verdiğine dikkat çekti. Atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesinin önemine işaret eden vatandaşlar, benzer görüntülerin tekrar yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını istedi.

Yaşanan olayın ardından gözler ilgili kurumlara çevrilirken, vatandaşlar dere yatağında gerekli temizlik çalışmalarının yapılmasını ve çevreyi kirleten kişiler hakkında gerekli işlemlerin uygulanmasını talep etti. Konuyla ilgili yetkililerin inceleme başlatması bekleniyor.

 

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Facianın Eşiğinden Dönüldü
Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muhtar Başaran’dan Açıklama: “Havva Teyzemizi Yıllardır Yalnız Bırakmadık”
Isparta'da Bayramda Yürek Burkan Manzara
Çayboyu Deresi'ndeki Görüntüler Tepki Topladı
Gece Denetiminde Dikkat Çeken Ceza
Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi
Fatih Mahallesi’nde Yangın Paniği
Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Savruldu
Kurban Kesimi Sırasında Fenalaştı
Isparta’da Gözler Gökyüzüne Çevrilecek
Çünür Üst Geidinde Yağmur Tepkisi
Gül Kokusu Isparta’yı Yeniden Sardı
Doğanın Kalbinde Şiirsel Yolculuk: Yazılı Kanyon Büyülüyor
Bayram Tatilinde Isparta’da Doğayla Baş Başa Kaçış Rotaları
Dolu Yağışı Endişe Yarattı
Isparta'da Patpat Faciası:1'i Ağır Yaralılar var!
Valilikten Muhtarlara Düğün Uyarısı
Plakasını Ters Çevirdi, Cezadan Kaçamadı
Isparta’da Geleneksel Bayramlaşma Programı
Bayramda Trafikte Güvenlik Mesaisi
Isparta Valisi Erin’den Kurban Bayramı Mesajı: “Birlik ve Dayanışma Günleridir”
Mimar Sinan Camii’nde Manevi Atmosfer: Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı
Dünyanın Gözü Isparta’daydı! Nefes Kesen Yarışma Tamamlandı
1 Haziran Öncesi Kritik Uyarı! Süre Daralıyor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR