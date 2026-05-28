Kurban Kesimi Sırasında Fenalaştı

Isparta’da Kurban Bayramı’nın ilk günü yaşanan acı olay, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Fatih Mahallesi’nde yaşayan 64 yaşındaki emekli Kadir Kazık, kurban kesimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre bayram namazının ardından kurban kesimi için hazırlık yapan Kadir Kazık, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kazık’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Kadir Kazık’ın vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Acı haberin ardından bugün ikindi namazına müteakip Hacı Bekir Çırak Camii’nde cenaze namazı kılındı. Kadir Kazık’ın cenazesi daha sonra Halife Sultan Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.



