Çünür Üst Geidinde Yağmur Tepkisi

Isparta’da şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla geçtiğimiz yıl hizmete açılan Çünür Araç Üst Geçidi, bugün etkili olan yağışın ardından yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle otogar kavşağındaki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltan projede oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağış sonrası üst geçidin bazı bölümlerinde biriken sular nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Sürücüler, oluşan su birikintilerinin hem görüş mesafesini düşürdüğünü hem de trafik güvenliğini riske attığını ifade etti.

Bölgedeki vatandaşlar ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Özellikle altyapı ve drenaj sisteminin yetersiz olduğunu savunan bazı vatandaşlar, “Daha üzerinden 1 yıl bile geçmeden bu manzarayla karşılaşıyoruz. Devletin yaptığı yatırımın uzun yıllar sorunsuz kullanılması gerekir” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Bir vatandaşın sözleri ise dikkat çekti:

“Ecdadımızın yaptığı eserler asırlardır ayakta. Daha yeni yapılan bir projede böyle görüntülerin oluşması üzücü. Kamu malı hepimizin hakkıdır. Burada ihmali olan varsa gereken inceleme yapılmalı.”

Kentte ulaşım açısından önemli projeler arasında gösterilen üst geçitte yaşanan görüntülerin ardından gözler şimdi ilgili kurumlara çevrildi. Vatandaşlar, bölgede detaylı inceleme yapılarak yağmur suyu tahliye sisteminin yeniden değerlendirilmesini istiyor.

Editörün Notu

Şehirlerin geleceği sadece büyük projeler yapmakla değil, yapılan projelerin yıllarca sorunsuz şekilde hizmet vermesiyle ölçülüyor. Vatandaşın beklentisi gösterişli projelerden önce sağlam altyapı ve güvenli ulaşım.



