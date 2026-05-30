isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

Isparta'da Boşa Akan Su Ekonomiye Kazandırılacak

Isparta'da Boşa Akan Su Ekonomiye Kazandırılacak
ISPARTA
G.Tarihi: 30.05.2026 15:27
89 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Isparta'da Suya Yeni Dönem: Boşa Akan Kaynaklar Ekonomiye Kazandırılacak

Isparta Belediyesi, yıllardır şehir merkezinden geçerek boşa akan su kaynaklarını değerlendirecek önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, özellikle Çayboyu bölgesinden geçen suyun toplanarak farklı alanlarda kullanılmasını sağlayacak proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kentte su kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında, bugüne kadar herhangi bir ekonomik fayda sağlamadan akıp giden suyun çeşitli belediye hizmetlerinde kullanılması hedefleniyor.

Başkan Başdeğirmen, küresel iklim değişikliği ve kuraklık riskinin giderek arttığı bir dönemde mevcut kaynakların korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, suyun her damlasının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hayata geçirilmesi planlanan yaklaşık 180 milyon liralık yatırım sayesinde Çayboyu'ndan geçen suyun belirli noktalarda toplanarak depolanması ve ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında elde edilecek suyun özellikle yaz aylarında park, bahçe ve yeşil alan sulamalarında kullanılması planlanıyor. Bunun yanında yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek su rezervlerinin oluşturulması, olası acil durumlarda itfaiye ekiplerine destek sağlanması da hedefleniyor.

Toplanan suyun ayrıca bina yıkım çalışmaları sırasında ortaya çıkan yoğun toz ve dumanın bastırılmasında değerlendirilmesi düşünülüyor. Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de içme suyu kaynaklarının gereksiz kullanımının azaltılması amaçlanıyor.

Tarımsal sulama konusunda da önemli katkı sağlaması beklenen proje sayesinde özellikle su ihtiyacının arttığı dönemlerde üreticilere destek verilmesi planlanıyor. Uzmanlar, alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesinin hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını ifade ediyor.

Isparta Belediyesi'nin üzerinde çalıştığı proje tamamlandığında, yıllardır şehir merkezinden geçerek değerlendirilmeden akıp giden suyun ekonomiye kazandırılması ve belediye hizmetlerinde etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.

Yaklaşık 180 milyon liralık yatırım bedeline sahip projenin, hem su tasarrufuna katkı sunması hem de belediyenin farklı hizmet alanlarında maliyetleri azaltması bekleniyor.

 

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dereboğazı Yolunda Kaza: Çok Sayıda Araç Karıştı SON DAKİKA HABER!
Isparta Bir İlke Hazırlanıyor!
Uluborlu'da Festival Heyecanı Başladı
Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı
Bayram Bitti Ama İzleri Kaldı: Gözler Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarında
Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu
Akkent Kavşağı'nda Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Isparta'da Korkutan Yangın: Ahşap Ev Küle Döndü
Küçükhacılar'a Bayramda İkinci Acı Haber
Kurbanlık Boğa Ortalığı Bir Anda Karıştırdı! O Anlar Kamerada
Bayram Gecesi Acı Haber: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Isparta'da Facianın Eşiğinden Dönüldü
Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muhtar Başaran’dan Açıklama: “Havva Teyzemizi Yıllardır Yalnız Bırakmadık”
Isparta'da Bayramda Yürek Burkan Manzara
Çayboyu Deresi'ndeki Görüntüler Tepki Topladı
Gece Denetiminde Dikkat Çeken Ceza
Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi
Fatih Mahallesi’nde Yangın Paniği
Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Savruldu
Kurban Kesimi Sırasında Fenalaştı
Isparta’da Gözler Gökyüzüne Çevrilecek
Çünür Üst Geidinde Yağmur Tepkisi
Gül Kokusu Isparta’yı Yeniden Sardı
Doğanın Kalbinde Şiirsel Yolculuk: Yazılı Kanyon Büyülüyor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR