Isparta'da Boşa Akan Su Ekonomiye Kazandırılacak

Isparta'da Suya Yeni Dönem: Boşa Akan Kaynaklar Ekonomiye Kazandırılacak

Isparta Belediyesi, yıllardır şehir merkezinden geçerek boşa akan su kaynaklarını değerlendirecek önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, özellikle Çayboyu bölgesinden geçen suyun toplanarak farklı alanlarda kullanılmasını sağlayacak proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kentte su kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında, bugüne kadar herhangi bir ekonomik fayda sağlamadan akıp giden suyun çeşitli belediye hizmetlerinde kullanılması hedefleniyor.

Başkan Başdeğirmen, küresel iklim değişikliği ve kuraklık riskinin giderek arttığı bir dönemde mevcut kaynakların korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, suyun her damlasının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hayata geçirilmesi planlanan yaklaşık 180 milyon liralık yatırım sayesinde Çayboyu'ndan geçen suyun belirli noktalarda toplanarak depolanması ve ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında elde edilecek suyun özellikle yaz aylarında park, bahçe ve yeşil alan sulamalarında kullanılması planlanıyor. Bunun yanında yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek su rezervlerinin oluşturulması, olası acil durumlarda itfaiye ekiplerine destek sağlanması da hedefleniyor.

Toplanan suyun ayrıca bina yıkım çalışmaları sırasında ortaya çıkan yoğun toz ve dumanın bastırılmasında değerlendirilmesi düşünülüyor. Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de içme suyu kaynaklarının gereksiz kullanımının azaltılması amaçlanıyor.

Tarımsal sulama konusunda da önemli katkı sağlaması beklenen proje sayesinde özellikle su ihtiyacının arttığı dönemlerde üreticilere destek verilmesi planlanıyor. Uzmanlar, alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesinin hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını ifade ediyor.

Isparta Belediyesi'nin üzerinde çalıştığı proje tamamlandığında, yıllardır şehir merkezinden geçerek değerlendirilmeden akıp giden suyun ekonomiye kazandırılması ve belediye hizmetlerinde etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.

Yaklaşık 180 milyon liralık yatırım bedeline sahip projenin, hem su tasarrufuna katkı sunması hem de belediyenin farklı hizmet alanlarında maliyetleri azaltması bekleniyor.