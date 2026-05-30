isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı

Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı
ISPARTA
G.Tarihi: 30.05.2026 20:39
115 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı

Türkiye'nin gül üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Isparta'da hasat heyecanı yeniden başladı. Kentin gül bahçeleriyle ünlü beldelerinden Güneykent'te açan güller, hem üreticilerin hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Baharın son günleriyle birlikte pembe ve kırmızı tonlara bürünen gül tarlaları, kartpostallık görüntüler oluştururken, bölgede hasat hazırlıkları da hız kazandı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalarla birlikte üreticiler, yılın en yoğun dönemlerinden birine girmiş oldu.

Isparta ekonomisinin önemli değerleri arasında yer alan yağ gülü, sadece tarımsal üretime değil, aynı zamanda turizme de katkı sağlıyor. Özellikle gül sezonunda bölgeye gelen ziyaretçiler, eşsiz manzaralar eşliğinde fotoğraf çekiyor, gül bahçelerini geziyor ve hasat sürecine tanıklık ediyor.

Güneykent'te açan güller, doğanın sunduğu eşsiz güzelliği bir kez daha gözler önüne sererken, üreticiler de sezonun bereketli geçmesini umut ediyor. Gül hasadının önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması beklenirken, Isparta'nın dört bir yanına yayılan mis kokular şehre ayrı bir güzellik katıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gül sezonunun başlamasıyla birlikte Isparta, hem üretimin hem de doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

 

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dereboğazı Yolunda Kaza: Çok Sayıda Araç Karıştı SON DAKİKA HABER!
Isparta Bir İlke Hazırlanıyor!
Uluborlu'da Festival Heyecanı Başladı
Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı
Bayram Bitti Ama İzleri Kaldı: Gözler Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarında
Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu
Akkent Kavşağı'nda Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Isparta'da Korkutan Yangın: Ahşap Ev Küle Döndü
Küçükhacılar'a Bayramda İkinci Acı Haber
Kurbanlık Boğa Ortalığı Bir Anda Karıştırdı! O Anlar Kamerada
Bayram Gecesi Acı Haber: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Isparta'da Facianın Eşiğinden Dönüldü
Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muhtar Başaran’dan Açıklama: “Havva Teyzemizi Yıllardır Yalnız Bırakmadık”
Isparta'da Bayramda Yürek Burkan Manzara
Çayboyu Deresi'ndeki Görüntüler Tepki Topladı
Gece Denetiminde Dikkat Çeken Ceza
Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi
Fatih Mahallesi’nde Yangın Paniği
Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Savruldu
Kurban Kesimi Sırasında Fenalaştı
Isparta’da Gözler Gökyüzüne Çevrilecek
Çünür Üst Geidinde Yağmur Tepkisi
Gül Kokusu Isparta’yı Yeniden Sardı
Doğanın Kalbinde Şiirsel Yolculuk: Yazılı Kanyon Büyülüyor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR