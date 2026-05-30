Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı

Türkiye'nin gül üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Isparta'da hasat heyecanı yeniden başladı. Kentin gül bahçeleriyle ünlü beldelerinden Güneykent'te açan güller, hem üreticilerin hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Baharın son günleriyle birlikte pembe ve kırmızı tonlara bürünen gül tarlaları, kartpostallık görüntüler oluştururken, bölgede hasat hazırlıkları da hız kazandı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalarla birlikte üreticiler, yılın en yoğun dönemlerinden birine girmiş oldu.

Isparta ekonomisinin önemli değerleri arasında yer alan yağ gülü, sadece tarımsal üretime değil, aynı zamanda turizme de katkı sağlıyor. Özellikle gül sezonunda bölgeye gelen ziyaretçiler, eşsiz manzaralar eşliğinde fotoğraf çekiyor, gül bahçelerini geziyor ve hasat sürecine tanıklık ediyor.

Güneykent'te açan güller, doğanın sunduğu eşsiz güzelliği bir kez daha gözler önüne sererken, üreticiler de sezonun bereketli geçmesini umut ediyor. Gül hasadının önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması beklenirken, Isparta'nın dört bir yanına yayılan mis kokular şehre ayrı bir güzellik katıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gül sezonunun başlamasıyla birlikte Isparta, hem üretimin hem de doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.



