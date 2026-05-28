Fatih Mahallesi’nde Yangın Paniği

Isparta’da Fatih Mahallesi’nde çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, Fatih Mahallesi 4635 Sokak No:8 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Çal’a ait adreste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, mahallede korku dolu anlar yaşandı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.