Atıklar Artık Kazanca Dönüşüyor: Isparta’dan Çevre ve Ekonomiye Çifte Katkı

G.Tarihi: 30.05.2026 15:55
Isparta Belediyesi, çevrenin korunması ve geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiği uygulamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların evlerinde biriktirdiği atık yağlar ve geri dönüştürülebilir atıklar hem doğanın korunmasına hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Yeni uygulamayla birlikte evlerde kullanılan bitkisel atık yağların lavaboya dökülmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, vatandaşlar atıklarını teslim ederek çeşitli teşviklerden yararlanabiliyor. Mahalle muhtarlıklarına teslim edilen kullanılmış bitkisel atık yağlar karşılığında vatandaşlara sıvı bulaşık deterjanı hediye ediliyor.

Öte yandan geri dönüşüme kazandırılabilecek atıklar için kurulan Sıfır Atık Noktası da yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar kâğıt, karton, plastik, metal ve alüminyum gibi atıkları belirlenen merkeze getirerek alışveriş kartlarına para puan yükletebiliyor. Böylece hem çevreye zarar verebilecek atıklar ekonomiye kazandırılıyor hem de vatandaşlar geri dönüşümden doğrudan fayda sağlıyor.

Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, özellikle bitkisel atık yağların çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalarda, lavaboya dökülen yalnızca bir litre atık yağın milyonlarca litre suyu kirletebildiği ve kanalizasyon sistemlerinde ciddi sorunlara yol açabildiği belirtiliyor.

Sıfır Atık Noktası'nda toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Düzenli olarak sürdürülen çalışmalar sayesinde her ay tonlarca atık yeniden ekonomiye kazandırılırken, geri dönüşüm kültürünün toplumun her kesimine yayılması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, çevreyi korumanın yalnızca kurumların değil tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yaparak, geri dönüşüme destek veren herkese teşekkür etti. Uygulamanın hem doğanın korunmasına hem de sürdürülebilir bir gelecek oluşturulmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Isparta'da sürdürülen bu çalışmalar, geri dönüşümün yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda ekonomik bir fırsat olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

