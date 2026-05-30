isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

Kurbanlık Boğa Ortalığı Bir Anda Karıştırdı! O Anlar Kamerada

Kurbanlık Boğa Ortalığı Bir Anda Karıştırdı! O Anlar Kamerada
ISPARTA
157 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Kurbanlık Boğa Ortalığı Bir Anda Karıştırdı! O Anlar Kamerada

Isparta'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan hareketli anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kesim için hazırlanan bir boğa, bulunduğu alandan çıkmak isteyince kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Çiftlikteki hazırlıklar sırasında aniden kontrolden çıkan kurbanlık boğa, büyük bir hızla ilerleyerek önündeki demir kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapı yerinden sökülürken, çevrede bulunan vatandaşlar yaşananlara şaşkınlıkla tanık oldu.

Boğanın kaçış girişimi üzerine alanda bulunan görevliler ve vatandaşlar harekete geçti. Bir yandan güvenliğin sağlanması için önlem alınırken, diğer yandan hayvanın kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan görüntülerde, boğanın kapıyı devirdiği ve çevrede kısa süreli panik yaşandığı görüldü. Neyse ki olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Chat GPT Image 30 May 2026 14 06 14

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından kurbanlık boğa ekiplerin ve vatandaşların koordineli müdahalesiyle yakalanarak yeniden kontrol altına alındı. Daha sonra kesim alanına götürülen hayvanın işlemleri tamamlandı.

Bayramın ilk gününde yaşanan olay, çevrede bulunan vatandaşlar arasında günün en çok konuşulan konularından biri olurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
 





 

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dereboğazı Yolunda Kaza: Çok Sayıda Araç Karıştı SON DAKİKA HABER!
Isparta Bir İlke Hazırlanıyor!
Uluborlu'da Festival Heyecanı Başladı
Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı
Bayram Bitti Ama İzleri Kaldı: Gözler Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarında
Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu
Akkent Kavşağı'nda Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Isparta'da Korkutan Yangın: Ahşap Ev Küle Döndü
Küçükhacılar'a Bayramda İkinci Acı Haber
Kurbanlık Boğa Ortalığı Bir Anda Karıştırdı! O Anlar Kamerada
Bayram Gecesi Acı Haber: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Isparta'da Facianın Eşiğinden Dönüldü
Büyükhacılar’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Muhtar Başaran’dan Açıklama: “Havva Teyzemizi Yıllardır Yalnız Bırakmadık”
Isparta'da Bayramda Yürek Burkan Manzara
Çayboyu Deresi'ndeki Görüntüler Tepki Topladı
Gece Denetiminde Dikkat Çeken Ceza
Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi
Fatih Mahallesi’nde Yangın Paniği
Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Savruldu
Kurban Kesimi Sırasında Fenalaştı
Isparta’da Gözler Gökyüzüne Çevrilecek
Çünür Üst Geidinde Yağmur Tepkisi
Gül Kokusu Isparta’yı Yeniden Sardı
Doğanın Kalbinde Şiirsel Yolculuk: Yazılı Kanyon Büyülüyor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR