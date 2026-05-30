Kurbanlık Boğa Ortalığı Bir Anda Karıştırdı! O Anlar Kamerada

Isparta'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan hareketli anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kesim için hazırlanan bir boğa, bulunduğu alandan çıkmak isteyince kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Çiftlikteki hazırlıklar sırasında aniden kontrolden çıkan kurbanlık boğa, büyük bir hızla ilerleyerek önündeki demir kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapı yerinden sökülürken, çevrede bulunan vatandaşlar yaşananlara şaşkınlıkla tanık oldu.

Boğanın kaçış girişimi üzerine alanda bulunan görevliler ve vatandaşlar harekete geçti. Bir yandan güvenliğin sağlanması için önlem alınırken, diğer yandan hayvanın kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan görüntülerde, boğanın kapıyı devirdiği ve çevrede kısa süreli panik yaşandığı görüldü. Neyse ki olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.





Bir süre devam eden kovalamacanın ardından kurbanlık boğa ekiplerin ve vatandaşların koordineli müdahalesiyle yakalanarak yeniden kontrol altına alındı. Daha sonra kesim alanına götürülen hayvanın işlemleri tamamlandı.

Bayramın ilk gününde yaşanan olay, çevrede bulunan vatandaşlar arasında günün en çok konuşulan konularından biri olurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.











