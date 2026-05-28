isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi

Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi
ISPARTA
82 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların piyasaları rahatlatmasıyla birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, benzine de indirim geldi.

Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 82 kuruşluk indirim uygulanmaya başlandı. Yeni tarifeyle birlikte araç sahipleri pompada bir miktar da olsa rahat nefes aldı.

Benzin Fiyatları Güncellendi

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 64,32 liraya, Ankara’da 65,29 liraya, İzmir’de ise 65,57 liraya geriledi. Doğu illerinde ise fiyatların 66 lira seviyelerinde olduğu görüldü.

Petrol Fiyatlarında Geri Çekilme

Piyasalarda dikkatler bir süredir ABD ile İran arasındaki müzakerelere çevrilmiş durumda. Bölgedeki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler ve enerji piyasalarında normalleşme sinyalleri, petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar seviyelerine kadar gerilerken, Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 91 dolar bandında işlem gördü.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklikleri beraberinde getirebileceğini belirtiyor.

Altında Son Durum

Petrol piyasasındaki hareketlilikle birlikte altın fiyatlarında da dalgalı seyir sürüyor. Gram altın güne düşüşle başlarken, piyasalarda 6 bin 600 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 10 bin 900 lira bandında satılırken, Cumhuriyet altını ise 43 bin liranın üzerinde işlem görüyor. Ons altında ise aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor.

Ekonomistler, küresel gelişmelerin hem enerji hem de altın piyasalarında kısa vadede belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi
Fatih Mahallesi’nde Yangın Paniği
Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Savruldu
Kurban Kesimi Sırasında Fenalaştı
Isparta’da Gözler Gökyüzüne Çevrilecek
Çünür Üst Geidinde Yağmur Tepkisi
Gül Kokusu Isparta’yı Yeniden Sardı
Doğanın Kalbinde Şiirsel Yolculuk: Yazılı Kanyon Büyülüyor
Bayram Tatilinde Isparta’da Doğayla Baş Başa Kaçış Rotaları
Dolu Yağışı Endişe Yarattı
Isparta'da Patpat Faciası:1'i Ağır Yaralılar var!
Valilikten Muhtarlara Düğün Uyarısı
Plakasını Ters Çevirdi, Cezadan Kaçamadı
Isparta’da Geleneksel Bayramlaşma Programı
Bayramda Trafikte Güvenlik Mesaisi
Isparta Valisi Erin’den Kurban Bayramı Mesajı: “Birlik ve Dayanışma Günleridir”
Mimar Sinan Camii’nde Manevi Atmosfer: Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı
Dünyanın Gözü Isparta’daydı! Nefes Kesen Yarışma Tamamlandı
1 Haziran Öncesi Kritik Uyarı! Süre Daralıyor
Benzin Fiyatlarında İndirim Beklentisi
Isparta, Burdur ve Antalya’da Bayram Namazı Saatleri Belli Oldu
Isparta Yine Karanlığa Gömüldü
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Bayram Öncesi Kıyma Denetimi: Cezalar Cep Yakacak
Bayram Trafiğine Sıkı Tedbir: Bazı Araçlara Geçici Kısıtlama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli OlduIsparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu25 Mayıs 2026
İnternet Kullanıcıları Artık Her Konuda Gerçek Deneyimlere Daha Fazla Önem Veriyorİnternet Kullanıcıları Artık Her Konuda Gerçek Deneyimlere Daha Fazla Önem Veriyor22 Mayıs 2026
KÜLTÜR SİTESİ ALARM VERİYOR: ESNAFTAN BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’E "ACİL YIKIM" ÇAĞRISIKÜLTÜR SİTESİ ALARM VERİYOR: ESNAFTAN BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’E "ACİL YIKIM" ÇAĞRISI22 Mayıs 2026
Isparta'da 7 Şüpheli TutuklandıIsparta'da 7 Şüpheli Tutuklandı22 Mayıs 2026
KURBAN BAYRAMI PROGRAMI 26.05.2026 SALI (ARİFE GÜNÜ)KURBAN BAYRAMI PROGRAMI 26.05.2026 SALI (ARİFE GÜNÜ)23 Mayıs 2026
Gülün başkenti olarak bilinen Isparta’da gül hasadı sezonu başladıGülün başkenti olarak bilinen Isparta’da gül hasadı sezonu başladı22 Mayıs 2026
Isparta'da Kurban Bayramı’nda Açık Olacak Fırınlar Belli Oldu 2026Isparta'da Kurban Bayramı’nda Açık Olacak Fırınlar Belli Oldu 202622 Mayıs 2026
ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN "19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" MESAJIISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN "19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" MESAJI23 Mayıs 2026
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Basın Bülteni (21 -27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası)İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Basın Bülteni (21 -27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası)23 Mayıs 2026
İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-40)İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-40)23 Mayıs 2026
Isparta’da Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu Dikkat ÇekiyorIsparta’da Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu Dikkat Çekiyor25 Mayıs 2026
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aşevi Basın DuyurusuSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aşevi Basın Duyurusu23 Mayıs 2026
İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-30)İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-30)23 Mayıs 2026
İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-39)İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-39)23 Mayıs 2026
İl Jandarma Komutanlığı Basın Bülteniİl Jandarma Komutanlığı Basın Bülteni23 Mayıs 2026
Eğirdir’de Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı: 5 Yaralı!Eğirdir’de Alkollü Sürücü Dehşet Saçtı: 5 Yaralı!24 Mayıs 2026
Darıderesi Barajı Yolunda Korkutan KazaDarıderesi Barajı Yolunda Korkutan Kaza24 Mayıs 2026
EPDK’dan Doğal Gaz, Motorin ve Lisanssız Üretim Tarifelerine Kritik DüzenlemeEPDK’dan Doğal Gaz, Motorin ve Lisanssız Üretim Tarifelerine Kritik Düzenleme24 Mayıs 2026
Isparta’da Gayrimenkul Arayanların Yeni Tercihi Dikkat ÇekiyorIsparta’da Gayrimenkul Arayanların Yeni Tercihi Dikkat Çekiyor25 Mayıs 2026
ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN KURBAN BAYRAMI MESAJIISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN KURBAN BAYRAMI MESAJI25 Mayıs 2026