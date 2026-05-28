Petrolde Sert Düşüş: Benzine İndirim Geldi

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların piyasaları rahatlatmasıyla birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, benzine de indirim geldi.

Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 82 kuruşluk indirim uygulanmaya başlandı. Yeni tarifeyle birlikte araç sahipleri pompada bir miktar da olsa rahat nefes aldı.

Benzin Fiyatları Güncellendi

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 64,32 liraya, Ankara’da 65,29 liraya, İzmir’de ise 65,57 liraya geriledi. Doğu illerinde ise fiyatların 66 lira seviyelerinde olduğu görüldü.

Petrol Fiyatlarında Geri Çekilme

Piyasalarda dikkatler bir süredir ABD ile İran arasındaki müzakerelere çevrilmiş durumda. Bölgedeki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler ve enerji piyasalarında normalleşme sinyalleri, petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar seviyelerine kadar gerilerken, Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 91 dolar bandında işlem gördü.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklikleri beraberinde getirebileceğini belirtiyor.

Altında Son Durum

Petrol piyasasındaki hareketlilikle birlikte altın fiyatlarında da dalgalı seyir sürüyor. Gram altın güne düşüşle başlarken, piyasalarda 6 bin 600 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 10 bin 900 lira bandında satılırken, Cumhuriyet altını ise 43 bin liranın üzerinde işlem görüyor. Ons altında ise aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor.

Ekonomistler, küresel gelişmelerin hem enerji hem de altın piyasalarında kısa vadede belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.