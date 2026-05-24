Isparta’da Yağış Kazayı Beraberinde Getirdi

Isparta’da etkisini sürdüren yağışlı hava nedeniyle meydana gelen trafik kazası, ulaşımda aksamalara neden oldu. Gelendost - Şarkikaraağaç karayolunun Bağıllı mevkiinde kontrolden çıkan bir kamyon devrilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgilere göre seyir halindeki kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsünün şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Gelendost - Şarkikaraağaç karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Güvenlik önlemi alan ekipler, devrilen kamyonun çekici yardımıyla kaldırılması için çalışma başlattı.

Bölgede ulaşımın normale dönmesi için ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.